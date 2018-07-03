فيينا ترفع الحصانة عن دبلوماسي إيراني

قالت النمسا الثلاثاء إنها سترفع الحصانة عن دبلوماسي في سفارة إيران في فيينا يشتبه في تورطه في مخطط لتنفيذ اعتداء ضد تجمع لحركة إيرانية معارضة في باريس السبت.

وأوضحت وزارة الخارجية النمساوية أنها ستنفذ قرار رفع الحصانة عن الدبلوماسي المشتبه فيه في غضون 48 ساعة.

وأبلغت فيينا طهران بقرارها هذا.



وكانت وزارة الخارجية الإيرانية قد أفادت الثلاثاء بأن فيينا طلبت "رفع الحصانة الإيرانية عن الدبلوماسي" الذي أوقف السبت في ألمانيا.

وأوضح متحدث باسم الوزارة أن النمسا أبلغت بذلك سفير إيران في فيينا الذي استدعي الاثنين بعد إعلان القضاء البلجيكي إحباط خطة الهجوم على مؤتمر نظمه السبت "المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية" المعروف باسم مجاهدي خلق.



وأعلن القضاء البلجيكي الاثنين توقيف عدد من الأشخاص في إطار التحقيق في خطة الاعتداء. وإلى جانب الدبلوماسي المعتمد في فيينا، اعتقل زوجان بلجيكيان من أصل إيراني في بروكسل.

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وقال "المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية" الاثنين إن "دبلوماسي نظام الملالي في النمسا أوقف في ألمانيا ويدعى أسد الله أسدي"، واتهمه بأنه "مدبر" محاولة الاعتداء "والمخطط الرئيسي لها".



وحسب موقع وزارة الخارجية النمساوية، يشغل أسدي منصب المستشار الثالث في سفارة إيران.



وتقول إيران إنها "عملية مزيفة"، بينما يقوم الرئيس حسن روحاني بزيارة إلى أوروبا لمناقشة التعاون بين الأوروبيين والإيرانيين بعد الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي.



