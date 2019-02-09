فيورنتينا يسدي خدمة ليوفنتوس بتعادله مع نابولي

سيكون يوفنتوس حامل اللقب في المواسم السبعة الماضية أمام فرصة الابتعاد مجددا عن وصيفه وملاحقه نابولي بفارق 11 نقطة، وذلك بعد اكتفاء الأخير بالتعادل مع مضيفه فيورنتينا صفر-صفر السبت في المرحلة الـ23 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وكان الفريق الجنوبي قد قلص الفارق مع "السيدة العجوز" الى 9 نقاط بعد فوزه في المرحلة السابقة على سمبدوريا 3-صفر، واكتفاء حامل اللقب بالتعادل على أرضه مع بارما 3-3 بعدما كان متقدما 2-صفر و3-1.

لكن الفرصة قائمة الآن أمام فريق المدرب ماسيميليانو أليغري للابتعاد مجددا بفارق 11 نقطة عندما يحل الأحد ضيفا على ساسوولو، بفضل خدمة فيورنتينا الذي لم يخسر سوى مرة واحدة في المراحل التسع الأخيرة وأذل روما 7-1 في ربع نهائي مسابقة الكأس.

وعلى نابولي ومدربه كارلو أنشيلوتي لوم المهاجم البولندي أركاديوش ميليك على العودة من ملعب "أرتيميو فرانكي" بنقطة فقط، إذ حصل على فرصة ذهبية لخطف الفوز في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع حين وصلته الكرة على القائم الأيسر والمرمى خال من حارسه الفرنسي ألبان لافون بعد تمريرة من الإسباني خوسيه كايخون، لكنه أطاح بها بجانب القائم، ثم حاول التعويض في الثواني الأخيرة بتسديدة بعيدة لكنه اصطدم هذه المرة بتألق حارس أصحاب الأرض (90+5)

ويلعب لاحقا بارما مع إنتر ميلان الثالث، على أن يلتقي الأحد بولونيا مع جنوى، واتالانتا مع سبال، وسمبدوريا مع فروزينوني، وتورينو مع اودينيزي، وميلان مع كالياري.