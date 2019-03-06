فينيسيوس سيغيب شهرين

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني أن مهاجمه البرازيلي فينيسيوس جونيور، الذي أصيب خلال مباراته التي خسرها أمام ضيفه أياكس أمستردام الهولندي بهدف مقابل أربعة في إياب الدور ثمن النهائي لدوري ابطال أوروبا، تعرض لتمزق في أربطة الكاحل الأيمن، فيما أشارت تقارير صحافية إلى أنه سيغيب عن الملاعب لقرابة شهرين.

وأوضح النادي الملكي في بيان "تم تشخيص تمزق في أربطة الكاحل للقدم اليمنى" بدون تحديد مدة غياب اللاعب.

ولكن وفقا لموقع صحيفة "آس" الرياضية المدريدية، سيغيب اللاعب البرازيلي الشاب البالغ من العمر 18 عاما "قرابة شهرين".

وأصيب فينيسيوس في الدقيقة 36، وأمضى عدة دقائق خارج الملعب متألما وهو يبكي ويمسك كاحله، قبل أن يترك مكانه لماركو أسيسنيو.

وسيخسر الريال جهود مهاجمه الشاب في ما تبقى من الدوري المحلي بعد أسبوع أسود شهد خروج النادي من كأس الملك أمام غريمه التقليدي برشلونة وتأخره في "الليغا" بفارق 12 نقطة عن النادي الكاتالوني المتصدر إثر خسارته أمامه بهدف نظيف، وفقدانه لقبه القاري الذي أحرزه في الأعوام الثلاثة الماضية.

كما ستحرم الإصابة فينيسيوس من الانضمام الى صفوف المنتخب البرازيلي بعدما استدعاه المدرب تيتي إلى التشكيلة المدعوة لمواجهة بنما وتشيكيا في مباراتين وديتين استعدادا لكأس الأمم الأميركية الجنوبية (كوبا أميركا) التي تستضيفها بلاده من 14 حزيران/يونيو إلى 7 تموز/يوليو المقبلين.

