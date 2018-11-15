فيلم أميركي في افتتاح مهرجان القاهرة

يتنافس 160 فيلما من 59 دولة في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ40 التي ستعقد في الفترة من 20 إلى 29 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

واختارت إدارة المهرجان الفيلم الأميركي "كتاب أخضر" Green Book للمخرج بيتر فاريلي، وبطولة ماهيرشالا علي وفيغو مورتينسن لحفل الافتتاح.

المقطع الترويجي للفيلم:

"كتاب أخضر" كان قد فاز بجائزة الجمهور في مهرجان تورنتو الدولي في أيلول/سبتمبر الماضي.

وسيحتفي المهرجان بالمرأة العربية، إذ سيحتفي هذا العام بالمخرجات العربيات، من خلال عرض تسعة أفلام لمخرجات نلن حفاوة دولية خلال الأعوام الأخيرة، وسيجري تنظيم حلقة نقاشية حول عمل المرأة العربية في مجال الإخراج، تشارك فيها مخرجات منهن الفلسطينية آن ماري جاسر، والجزائرية صوفيا جامه، والتونسية كوثر بن هنية، والمصريتان هالة خليل وهالة لطفي.

وتتنوع الجوائز الرسمية للمهرجان بين جائزة الهرم الذهبي لأحسن فيلم وتمنح للمنتج، وهي كبرى جوائز المهرجان ويتنافس عليها 16 فيلما.

بالإضافة لجائزة الهرم الفضى وتمنح للمخرج، والهرم البرونزى لأحسن إخراج،

وجائزة نجيب محفوظ لأحسن سيناريو، وجائزة أحسن ممثلة، وجائزة أحسن ممثل، وجائزة أحسن إسهام فني، وجوائز أخرى مثل جوائز فاتن حمامة ومسابقات الأفلام الطويلة والقصيرة.

ويتنافس في المسابقة الدولية من مصر فيلم "ليل/ خارجي"، ومن الأوروغواي "ليلة الاثني عشر عاما"، و"أمين" من فرنسا، ومن كولومبيا والدنمارك والمكسيك وفرنسا فيلم "طيور الممر"، و"دونباس" من ألمانيا وأوكرانيا وفرنسا وهولندا ورومانيا، والفيلم الإيطالي "بهجة"، ومن سلوفانيا والبوسنة والهرسك فيلم "أنا أمثل، أنا موجود"، ومن تايلاند وفرنسا والصين فيلم "مانتا راي"، والفيلم البريطاني "طاعة"، والمجري "ذات يوم"، ومن قبرص واليونان "وقفة"، ومن كازاخستان وفرنسا فيلم "اللامبالاة اللطيفة للعالم"، و"الزوجة الثالثة" من فيتنام، وفيلم "البرج" من النرويج والسويد وفرنسا.