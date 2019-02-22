فيفا يحظر تعاقدات تشيلسي

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" منع نادي تشيلسي الإنكليزي من إجراء أي تعاقدات هذا العام بسبب خرقه قوانين ضم اللاعبين الشباب تحت 18 عاما.

وقال الاتحاد الدولي في بيان إن لجنة الانضباط وجدت أن تشيلسي انتهك قوانين تسجيل اللاعبين الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما.

وينص القرار على منع نادي تشيلسي من إجراء أي تعاقدات خلال فترتي انتقالات متتاليتين، وهذا يعني غياب العملاق الإنكليزي عن فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، إضافة لفترة الانتقالات الشتوية في كانون الثاني/يناير 2020.

وفرض فيفا غرامة على النادي اللندني بقيمة 600 ألف فرنك سويسري (نحو 600 ألف دولار أميركي)، ويتعين عليه تنظيم أوضاع اللاعبين القصر المعنيين في غضون 90 يوما.

ويعاني تشيلسي من تذبذب في نتائجه الأخيرة في الدوري المحلي تحت قيادة مدربه الإيطالي ماوريسو ساري، حيث يقبع في المركز السادس بفارق نقطة واحدة عن المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا.