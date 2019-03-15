فيفا يدرس توسيع مونديال قطر

وافق مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على العمل مع قطر لاستكشاف توسيع عدد الفرق المشاركة في كأس العالم 2022 إلى 48، بإضافة دولة أو أكثر في الخليج العربي لاستضافة مباريات البطولة.

ويرغب رئيس الفيفا جياني إنفانتينو بتوسيع المشاركة من 32 فريقا إلى 48، وهو أمر أظهرت دراسة الجدوى أنه يتطلب دولة إضافية واحدة على الأقل من أصل خمس تم تحديدها.

وسيقدم فيفا مقترحا مع قطر للاجتماع المقبل لمجلس وكونغرس الاتحاد في حزيران/يونيو في باريس.

وبالفعل ستشارك 48 دولة في كأس العالم بداية من 2026، في البطولة التي سوف تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وتقول دراسة الجدوى الخاصة بالفيفا إن قطر لن تجبر على مشاركة الألعاب مع البحرين أو السعودية أو الإمارات العربية المتحدة إلا إذا أعادت هذه البلدان العلاقات الدبلوماسية والسفر مع الدوحة.

ومن المؤكد أن تكون الكويت وعمان، بالنظر إلى حيادية الدولتين في الأزمة الخليجية، من الخيارات الحالية المحتملة لاستضافة المباريات في 2022، لكن البنية التحتية للملاعب تم تقييمها بشكل مقتضب في تقرير الفيفا.