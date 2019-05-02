فيفا يبحث 'استبدالا مؤقتا' للاعبين

كشف رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد الدولي لكرة القدم ميشيل دهوغ، أن "فيفا" مستعد لمناقشة استبدال اللاعبين بشكل مؤقت عند وقوع إصابات خطيرة في الرأس خلال المباريات.

يأتي هذا بعد محاولة مدافع توتنهام هوتسبير، البلجيكي يان فرتونن، مواصلة اللعب عقب تصادم بالرأس خلال مواجهة أياكس أمستردام في مباراة ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا، ما دعا مؤسسة "هيدواي" الخيرية التي تساعد الأشخاص بعد تعرضهم لإصابات في الدماغ، إلى المطالبة بتغيير اللوائح.

وقال دهوغ إن "هناك إمكانية لتوفير استبدال للاعب الذي يعاني من ارتجاج، وهذا أمر يستحق المناقشة".

وأضاف رئيس اللجنة الطبية في فيفا "ولكن إذا خرج لاعب لمدة عشر دقائق ثم دخل الملعب دون إحماء جيد، فالمرجح أن يتعرض لإصابات عضلية، ما يعني أن هناك مشاكل تتعلق أيضًا بهذا الأمر".

ودعت مؤسسة "هيدواي" أيضا إلى تدخل أطباء مستقلين من أصحاب الخبرة في حالات ارتجاج المخ لاتخاذ القرار النهائي بشأن قدرة اللاعب على مواصلة اللعب.



لكن دهوغ يعتقد أنه سيكون من الصعب على الأطباء المستقلين تقييم اللاعبين، ويضيف "نصيحة فيفا والاتحاد الأوروبي واضحة، في كل مناسبة وقبل أي بطولة نبلغ الأطباء أنه يجب اتباع الإجراءات الضرورية".