فيفا تفاجئ فرنسا في مباراتها مع بلجيكا

اختار الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الحكم أندرياس كونيا من الأوروغواي، لقيادة المباراة الأولى في الدور نصف النهائي التي تجمع بين فرنسا وبلجيكا الثلاثاء في مدينة سان بطرسبورغ.

ورغم أن قرار فيفا يبدو مثيرا كون المنتخب الفرنسي أخرج نظيره الأوروغوياني من الدور ربع النهائي "2-صفر"، لا تمنع قوانين الاتحاد ذلك.

وكان الحكم الأرجنتيني نستور بيتانا قد قاد مباراة فرنسا والأوروغواي في الدور ربع النهائي، علما أن بلاده أقصيت على يد المنتخب الفرنسي في الدور ثمن النهائي "3-4".

ويستبعد فيفا بشكل تلقائي الحكام الذين يحملون جنسية المنتخبات التي تتقدم إلى الأدوار النهائية، ويبقى الاعتماد على حكام اختيروا في بداية البطولة، ولم تتأهل منتخبات بلدانهم.