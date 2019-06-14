تصنيف فيفا... تونس تتصدر العرب

حافظت منتخبات بلجيكا وفرنسا والبرازيل على المراكز الثلاثة الأولى، في التصنيف الشهري الجديد لاتحاد الكرة الدولي "فيفا".

وتصدرت بلجيكا المنتخبات العالمية محتلة المركز الأول برصيد (1746) نقطة، تلتها فرنسا برصيد (1718) نقطة، ثم منتخب البرازيل الذي جاء في المرتبة الثالثة برصيد (1681) نقطة، ثم إنكلترا في المركز الرابع برصيد (1652).

وتراجع منتخب الولايات المتحدة الأميركية إلى المركز 30 برصيد نقاط بلغ (1495) نقطة بعدما كان يحتل المركز 24 في الترتيب الأخير.

وتصدر المنتخب التونسي الفرق العربية في التصنيف، محسنا ترتيبه ثلاثة مراكز، ليحتل نسور قرطاج المرتبة 25 برصيد (1501) نقطة.

المنتخب المغربي، احتل المركز الـ 47 برصيد نقاط (1429) يليه المنتخب القطري الذي جاء في المركز الثالث عربيا محتفظا بمرتبته الـ 55 التي بلغها في تصنيف شهر شباط/فبراير الأخير برصيد نقاط (1396) إثر فوزه بكأس آسيا التي استضافتها الإمارات العربية المتحدة.

المنتخب المصري جاء في المرتبة 85 برصيد نقاط بلغ (1384)، يليه كل من منتخب الإمارات الذي جاء في المركز 67 برصيد (1360) نقطة، ثم منتخب الجزائر الذي احتل المركز 68 برصيد (1364) نقطة.

وعادت المرتبة الـ 96 لمنتخب المملكة العربية السعودية بـ (1342) نقطة.

واحتل العراق المركز 77، فيما تقاسمت منتخبات سوريا ولبنان وعمان المرتبة 85.

منتخب الأردن احتل المركز 98 برصيد نقاط بلغ (1229) فيما وضع التصنيف منتخب فلسطين في المرتبة 100 برصيد (1224).