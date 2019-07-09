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فيضانات في واشنطن تطال قبو البيت الأبيض

الشارع الـ 15 في جادة كونستيوشن في وسط العاصمة واشنطن

واجه سكان العاصمة واشنطن ومناطق مجاورة هطول أمطار غزيرة الاثنين داهمت شوارع وأقبية عديد من المنازل.

الفيضانات الناتجة عن الأمطار أدت إلى تشقق بعض الطرق وأحدثت خسائر في عدد من المركبات.

أحد شوارع واشنطن
أحد شوارع واشنطن

وقالت دائرة الأرصاد الجوية الأميركية إن منسوب المياه ارتفع في بعض الشوارع لأكثر من 16 سنتيمترا ولفترة تجاوزت ساعتين.

وداهمت الأمطار قبو البيت الأبيض وطالت المكتب الإعلامي في الجناح الغربي٬ وتسببت بانقطاع الكهرباء عن مبنى متحف الأرشيف الوطني، وفق وكالة أسوشييتدبرس.

وغمرت مياه الأمطار بالإضافة إلى شوارع واشنطن مناطق في ولايتي فيرجينيا وميرلاند.

المياه غمرت شوارع العاصمة واشنطن لمدة ساعتين
المياه غمرت شوارع العاصمة واشنطن لمدة ساعتين

وأكدت إدارات الإنقاذ والإطفاء في ميرلاند وفيرجينيا عدم وجود إصابات أو خسائر بشرية جراء الفيضانات٬ إذ كانت أغلب الاتصالات تتعلق بعمليات إنقاذ لسائقين حاصرتهم المياه في الشوارع.

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