فيضانات في واشنطن تطال قبو البيت الأبيض

واجه سكان العاصمة واشنطن ومناطق مجاورة هطول أمطار غزيرة الاثنين داهمت شوارع وأقبية عديد من المنازل.

الفيضانات الناتجة عن الأمطار أدت إلى تشقق بعض الطرق وأحدثت خسائر في عدد من المركبات.

وقالت دائرة الأرصاد الجوية الأميركية إن منسوب المياه ارتفع في بعض الشوارع لأكثر من 16 سنتيمترا ولفترة تجاوزت ساعتين.

وداهمت الأمطار قبو البيت الأبيض وطالت المكتب الإعلامي في الجناح الغربي٬ وتسببت بانقطاع الكهرباء عن مبنى متحف الأرشيف الوطني، وفق وكالة أسوشييتدبرس.

وغمرت مياه الأمطار بالإضافة إلى شوارع واشنطن مناطق في ولايتي فيرجينيا وميرلاند.

وأكدت إدارات الإنقاذ والإطفاء في ميرلاند وفيرجينيا عدم وجود إصابات أو خسائر بشرية جراء الفيضانات٬ إذ كانت أغلب الاتصالات تتعلق بعمليات إنقاذ لسائقين حاصرتهم المياه في الشوارع.