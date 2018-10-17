فيضانات تكساس.. إعلان 'حالة الكارثة' في 18 مقاطعة

أعلن حاكم تكساس غريغ أبوت "حالة الكارثة" في 18 مقاطعة تقع في جنوب ووسط الولاية بسبب الفيضانات التي تشهدها منذ أيام ما أدى إلى مقتل شخص على الأقل وفق المسؤولين.

وأشار أبوت في بيان في وقت متأخر الثلاثاء إلى أن الطقس القاسي والفيضانات المستمرة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر أسفرت عن خسائر فادحة وواسعة في الممتلكات وتشكل تهديدا لحياة المواطنين.

وقال في بيانه إن السلطات وفرت جميع الموارد الضرورية للاستجابة بشكل سريع وفعال لهذه الكارثة ومساعدة المواطنين في المناطق المتضررة، مشيرا إلى فرق البحث والإنقاذ تقوم بعمليات إنقاذ في الجو والماء في المنطقة.

I’ve issued a State Disaster Declaration for 18 counties due to flooding in Texas. State resources are available to help all affected counties. ⁦@TexasGameWarden⁩ Search & Rescue teams are providing air & water rescues in the area. Stay safe. https://t.co/46hK02OCTq — Greg Abbott (@GregAbbott_TX) October 17, 2018

وذكرت خدمة الطقس الوطنية منسوب المياه لن يسجل تراجعا عن مستوى الفيضانات حتى وقت لاحق الأربعاء مع استمرار تحذيرات من فيضانات مفاجئة في مناطق جنوب وسط تكساس بسبب الأمطار الغزيرة حتى ظهر الخميس.

وعثرت السلطات الثلاثاء على جثة مجهولة الهوية في الضفة الشرقية لبحيرة لندون جونسون الواقعة عند ملتقى نهري لانو وكولورادو.

وبحسب جهاز الطقس الوطني فإن النهرين يشهدان "فيضانات كبرى" بعد عدة أيام من الأمطار الغزيرة.

وذكرت وسائل إعلام أميركية أن عمليات إجلاء لمواطنين جارية في مدينتي كينغزلاند وماربل فولز الواقعتين شمال غرب أوستن، عاصمة الولاية.

وفي الأسبوع الماضي جرفت مياه الفيضانات أربعة أشخاص في جنوب نهر لانو، وعثرت السلطات في وقت لاحق على ثلاثة جثث فيما لا يزال الشخص الرابع مفقودا.