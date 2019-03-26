أغلق موقع فيسبوك 2632 صفحة وحسابا ومجموعة على منصته ومنصة إنستغرام متهما إياها بأنها على صلة بإيران وروسيا ووصفها بـ"المضللة" و"غير الصحيحة".

وقال ناثانيال غليشر مسؤول الأمن المعلوماتي لدى فيسبوك في بيان "أن هذه الصفحات استخدمت عمليات مماثلة من خلال إنشاء مجموعة حسابات لتضليل المستخدمين حول هوية أصحابها وأنشطتها".

وفي التفاصيل أكد موقع فيسبوك أنه ألغى 1907 صفحات ومجموعة أو حسابا على فيسبوك وإنستغرام مرتبطة بروسيا، 513 مرتبطة بإيران و212 بمقدونيا وكوسوفو.

بالنسبة إلى روسيا العناصر التي كشفها فيسبوك أفادت عن نشر معلومات خاطئة مرتبطة مثلا بالنزاع في أوكرانيا واللاجئين والقرم والفساد غالبا عبر استخدام حسابات مزيفة.

وأكد فيسبوك أن أنشطتهم كانت تتركز على العقوبات التي تفرضها واشنطن على طهران والتوتر بين الهند وباكستان والنزاع في كل من سوريا واليمن، موضحا أن حوالى 1.4 مليون حساب على فيسبوك أو إنستغرام يتابع إحدى هذه الصفحات على الأقل.

والحسابات المرتبطة بإيران أنفقت 15 ألف دولار على الإعلانات تم دفعها بعملات مختلفة، كما ذكر فيسبوك.

ومنذ أشهر يواجه فيبسوك سلسلة فضائح مرتبطة خصوصا باستخدام بيانات مستخدميه الشخصية، وواجه في الأيام الأخيرة اتهامات بعد أن استخدمه مطلق النار لبث مباشر خلال الهجوم الذي نفذه في مسجدين في نيوزيلندا.