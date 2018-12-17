فيسبوك يحظر 'مؤقتا' حساب نجل نتانياهو

حظر موقع فيسبوك مؤقتا حساب نجل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بعد عدة منشورات اعتبرت "معادية للمسلمين وللفلسطينيين".

وقال يائير نتانياهو إنه حُظر من الموقع بعد 24 ساعة من اقتراحه أن كل المسلمين يجب أن يغادروا إسرائيل.

وكتب يائير في منشور على فيسبوك: "لن يكون هنا سلام إلا عندما: 1- يغادر كل اليهود أرض إسرائيل. 2- يغادر كل المسلمين أرض إسرائيل. أنا أفضل الخيار الثاني".

وكتب أيضا: "هل تعرفون أين لا يوجد هجمات إرهابية؟ في آيسلندا واليابان. بالصدفة لا يوجد هناك أي مسلمين".

وحذف فيسبوك المنشورين الأسبوع الماضي قبل أن يكتب يائير تعليقا على مقتل إسرائيليين في الضفة الغربية أنه لا يكون هناك سلام أبدا مع هؤلاء "الوحوش ... الذين يطلقون على أنفسهم "الفلسطينيين".

وحذف فيسبوك هذا المنشور أيضا قبل أن يعيد يائير نشره وهو أمر مخالف لسياسة فيسبوك التي تحظر إعادة نشر أي مواد تم حذفها لمخالفتها قواعد استخدام الموقع، وهو ما أدى إلى حظر حسابه مؤقتا.