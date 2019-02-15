فيسبوك مهددة بدفع غرامة بالمليارات

ذكرت صحيفة واشنطن بوست أن الحكومة الأميركية وشركة فيسبوك تتفاوضان على تسوية بشأن قصور لدى الشركة فيما يتعلق بحماية الخصوصية، وهو ما قد يلزم شبكة التواصل الاجتماعي بدفع غرامة بمليارات الدولارات.

ونقلت الصحيفة عن شخصين قالت إنهما مطلعان على الأمر أن لجنة التجارة الاتحادية الأميركية وفيسبوك لم تتفقا بعد على مبلغ محدد.

وتحقق اللجنة فيما جرى الكشف عنه من أن فيسبوك شاركت بشكل غير سليم معلومات تخص 87 مليونا من مستخدميها مع شركة كمبردج أناليتيكا البريطانية للاستشارات، المفلسة حاليا.

ويركز التحقيق على ما إذا كانت مشاركة البيانات مع كمبردج أناليتيكا ومشكلات أخرى تتعلق بالخصوصية قد انتهكت اتفاقا مع لجنة التجارة الاتحادية يعود لعام 2011 ويهدف لحماية خصوصية المستخدمين.

ورفضت فيسبوك التعليق بشكل مباشر على تقرير واشنطن بوست، وقالت متحدثة باسم الشركة "نعمل مع لجنة التجارة الاتحادية وسنواصل العمل معها"، كما رفضت اللجنة التعليق.

وبلغت أكبر غرامة فرضتها لجنة التجارة الاتحادية في قضايا مماثلة نحو 22.5 مليون دولار وكانت ضد غوغل التابعة لشركة ألفابت في 2012.