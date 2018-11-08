قريبا.. فيسبوك ستتيح خاصية حذف الرسائل

بعد طول انتظار، تقدم فيسبوك خدمة حذف الرسائل غير المقصودة عقب إرسالها.

الخدمة ستأتي ضمن التحديث المنتظر لتطبيق "فيسبوك ماسنجر"، وستمكن المرسل من حذف رسالته خلال 10 دقائق من لحظة إرسالها.

وجاء في بيان فيسبوك حول الإصدار رقم 191.0 للتطبيق على نظام IOS، "إذا أرسلت من دون قصد صورة أو معلومة خاطئة، أو راسلت شخصا آخر غير المقصود، يمكنك بسهولة حذف الرسالة خلال عشر دقائق".

وتحتوي خدمات واتساب وإنستغرام المملوكتين لشركة فيسبوك خاصية حذف الرسائل بعد إرسالها، مما يجعلها تختفي عند كل من المرسل والمتلقي.

ويحتوي إصدار ماسنجر الحالي خاصية حذف محدودة، تتيح حذف الرسائل عند المرسل فقط بينما تظهر للمتلقي.

وكشف في بداية هذا العام، عن أن مؤسس فيسبوك مارك زوكربيرغ لديه خاصية سرية بحذف الرسائل في المحادثات الخاصة.

ولم تكشف الشركة موعد إطلاق الخدمة الجديدة، إلا أنها قالت "قريبا".