فيسبوك تستحوذ على منصة عملات إلكترونية

استحوذت فيسبوك على شركة متخصصة بالتعاملات المالية الإلكترونية "تشاين سبيس"، حسب موقع "شيدر" المتخصص بأخبار تكنولوجيا المعلومات.

وكانت قد نشرت تقارير خلال الفترة الماضية عن توجه فيسبوك لتطوير عملة مشفرة يتم تداولها عبر واتساب.

وأشار "شيدر" أن هذه الخطوة تأتي من أجل تعزيز خطوات فيسبوك في مجال العملات الإلكترونية، إذ تعمل شركة "تشاين سبيس" منصة في مجال العقود الذكية" اللامركزية ولديها نظام مدفوعات قائمة على تقنية "البلوك تشاين".

ونفى متحدث من فيسبوك عملية الاستحواذ، لكنه أكد تعيين موظفين من "تشاين سبيس" دون توضيح طبيعة توظيفهم.

وتتخصص "تشاين سبيس" في منصتها بتسريع التحويلات الإلكترونية المالية من خلال توزيع مركزية التحكم بالمنظومة، وهو ما تبحث عنه فيسبوك من أجل تعزيز عملتها الإلكترونية التي تصبو لها.

ويظهر إعلان على الموقع الإلكتروني للشركة المستحوذ عليها "قادمون إلى شيء جديد".