فيسبوك تزيل مليار حساب زائف

قالت شركة فيسبوك الخميس إنها أزالت أكثر من مليار حساب زائف واتخذت إجراءات ضد ملايين المشاركات والصور وغيرها من أشكال المحتوى التي انتهكت الحظر المفروض على خطابات الكراهية والدعاية الإرهابية واستغلال الأطفال.

وذكرت فيسبوك في تقرير حول أنشطتها بين شهري نيسان/أبريل وأيلول/سبتمبر إنها استهدفت أكثر من 12 مليون محتوى من الدعاية الإرهابية.

وأضاف التقرير أنه تم التعامل أيضا مع نحو ملياري قطعة من المحتوى غير المرغوب فيه، و 66 مليون مادة تتعارض مع القواعد التي تمنع التعري والنشاط الجنسي.

وتعرضت فيسبوك خلال الأشهر القليلة الماضية لحملة انتقادات بشأن طريقة معالجتها مسألة "الأخبار الزائفة" وتسريبها بيانات مستخدمين.

وأعلنت الشركة في وقت سابق أنها توظف حاليا نحو 20 ألف شخص متخصصين بأمن وحماية البيانات ويستخدمون أنظمة الذكاء الصناعي لرصد الأخبار الزائفة.