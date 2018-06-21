فيسبوك تختبر شهية مشتركي المجموعات

أعلنت شركة فيسبوك أنها ستتيح لمديري مجموعات على شبكتها استيفاء اشتراكات من الأعضاء بهدف إدامتها.

وحسب بيان للشركة، فإن مديري المجموعات يستثمرون في وقتهم من أجل إدارة المجموعات، وستمكنهم هذه الاشتراكات من حثهم على بذل مزيد من الوقت والجهد في الإدامة والتطوير.

وقالت فيسبوك إن هذا الأمر يأتي استجابة لمقترحات تقدم بها مديرو مجموعات، إذ ستتراوح قيمة الاشتراكات بين 4.99 دولارا و29.99 دولارا شهريا، والتي ستتحدد بناء على المحتوى المقدم، والتي سيكون أعلاها الاشتراكات في مجموعات مخصصة للقبول في الجامعات.

وأشارت أنه ليس بالضرورة أن يعمد مديرو المجموعات لتحصيل الاشتراكات لمصلحتهم إذ يمكن أن تصرف على تطوير المحتوى وتمكينه من حيث إضافة منشورات وفيديوهات أو محتوى بجودة عالية.

وحتى الآن، لا يزال هذا الأمر في إطار تجربة من فيسبوك لاختبار شهية رواد ومشتركي المجموعات وقدرتهم على الدفع مقابل هذه الخدمة، إذ إن فيسبوك ستأخذ نسبة من إيراد الاشتراك في المجموعات التي لا تعتمد على مورد الإعلانات في الأصل.