فيسبوك تحذف صفحات إيرانية

أعلنت فيسبوك الجمعة حذفها حسابات وصفحات إيرانية، تروج لمعلومات مضللة على فيسبوك وإنستغرام.

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وذكرت الشركة في بيان صحافي أنها اكتشفت صفحات وحسابات تم إنشاؤها بشكل منظم على شبكتي فيسبوك وإنستغرام تقدم معلومات زائفة حول هويتها.

وحذفت فيسبوك هذه الحسابات التي لم تعلن عددها، مشيرة إلى أن فريقها المتخصص الذي يعمل ضمن ما أطلقت عليه "غرفة حرب الانتخابات" رصد هذه الصفحات وتعقبها وحذفها.

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وأشارت الشركة إلى أنها توظف حاليا نحو 20 ألف شخص متخصصين بأمن وحماية البيانات ويستخدمون أنظمة الذكاء الصناعي لرصد الأخبار الزائفة.