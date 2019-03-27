'تفوق العرق الأبيض'.. فيسبوك ترد

أعلنت فيسبوك الأربعاء حجب صفحات تنادي بتفوق العرق الأبيض، وهو ما اعتبرته خطابا مخالفا لسياسة الشركة المناهضة لنشر الكراهية.

وأكدت الشبكة أن سياستها تمنع المنشورات التي تعزز الكراهية بين الناس بناء على العرق أو الدين، أو تلك التي تنادي بتفوق عرق على آخر.

وقالت فيسبوك إنها خاضت نقاشات مع أكاديميين ومنظمات مجتمع مدني متخصصة بالعلاقة ما بين الأعراق، وأكدوا أنه لا يمكن التعامل مع من ينادي بتفوق العرق الأبيض بعيدا عن اعتبارها جماعات كراهية منظمة.

وأشارت إلى أنه من حق أي شخص أن يفخر بتاريخه أو عرقه ولكن لا يمكن تحمل دعم أي خطاب ينادي بتفوق عرق على آخر.

وترى فيسبوك أن قيامها بحظر الصفحات لا يعني توقف محاولة البعض لنشر محتوى يحض على الكراهية أو التفوق العرقي، مؤكدة أنها تقوم بتطوير تقنياتها للتأكد من التزام المستخدمين بسياساتها.