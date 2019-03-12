فايرفوكس تطلق خدمة للملفات المشفرة

أعلن متصفح "فايرفوكس" خدمة جديدة تتيح نقل الملفات مع ضمان تشفير البيانات لحماية خصوصيتها.

وأطلق على الخدمة الجديد اسم "فايرفوكس سيند"/ (Firefox Send) لملفات يمكن أن تصل سعتها إلى 2.5 غيغابايت.

وخدمة "فايرفوكس سيند" متاحة حاليا عبر متصفح الويب على أجهزة الحاسوب، ولكن سيتم طرحها عبر تطبيق خاص للأجهزة الخلوية أو اللوحية التي تعمل بنظام "أندرويد".

ويشير فايرفوكس إلى أن ما يميز هذه الخدمة أنها تعمل على تشفير البيانات من نقطة الاستلام وحتى التسليم وهي توفر فقط قناة لنقل هذه البيانات.

ويمكنك تحديد خيارات إضافية تتعلق بالحماية، بتحديد عدد مرات تحميل البيانات لتتلف نفسها فيما بعد، أو تحديد المدة الزمنية التي تكون متاحة لها، وحتى وضع رمز حماية خاص بالملفات.