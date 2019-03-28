فيرجينيا.. الحكم على قاتل فتاة مسلمة

حكم على رجل من شمال ولاية فرجينيا بالسجن مدى الحياة بتهمة اغتصاب وقتل مراهقة مسلمة في عام 2017.

وصدر الحكم الخميس بحق داروين مارتينيز توريس بناء على صفقة عقدها مع المحكمة تقضي بفرض عقوبة السجن مدى الحياة من دون أن يكون هناك إفراج مشروط، مقابل إلغاء عقوبة الإعدام.

وأوقفت شرطة مقاطعة فيرفاكس في فيرجينيا توريس (22 عاما) في حزيران/يونيو 2017 ووجهت له تهمة قتل نابرا حسنين الفتاة المسلمة التي تبلغ من العمر 17 عاما.

وقالت الشرطة إن التحقيقات التي أجرتها أثبتت أن الحادث غير مرتبط بجرائم الكراهية.

وتوريس من مواليد السلفادور، وتقول سلطات الهجرة إن تواجده في الولايات المتحدة كان غير قانوني.