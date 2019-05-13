فيديو.. عداء يطير في الثانية الأخيرة

عندما احتدم السباق بين عدائين أميركيين، لجأ أحدهما في الأمتار الأخيرة لحركة غير معتادة كي يحسم الفوز لصالحه.

في سباق الحواجز لمسافة 400 متر تفوق إنفينيت تاكر وزميله في فريق "تكساس أيه أم" روبرت غرانت على باقي العدائين حتى الأمتار الأخيرة.

وقبل خط النهاية بأمتار قليلة ومع اندفاعه بدا تاكر وكأنه سيتعرقل قبل أن يقرر بأن يستغل ذلك ويدفع جسده في قفزة عبرت به خط النهاية بفارق أقل من 10 ثوان عن غرانت.

وشبه حساب بطولة "أس إي سي" لألعاب القوى، الذي جرى السباق ضمن منافساتها السبت، على تويتر ما فعله تاكر بالشخصية الخيالية "سوبر مان" حيث ظهر العداء وكأنه يطير في الثانية الأخيرة من عمر السباق.