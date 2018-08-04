بالفيديو.. الرئيس الفنزويلي يتعرض لمحاولة اغتيال

أكدت الحكومة الفنزويلية تعرض الرئيس نيكولاس مادورو إلى محاولة اغتيال مساء السبت بهجوم جوي خلال إلقائه خطابا في عرض عسكري في العاصمة كاراكاس.

وقال وزير الإعلام خورخي رودريجيز إن عدة أجهزة تشبه طائرات بدون طيار انفجرت بالقرب من الرئيس.

لكن الوزير أكد نجاة مادورو من الهجوم، وإصابة سبعة أشخاص يعتقد أنهم من الحرس الرئاسي بجروح.

إلا أن رجال الإطفاء كذبوا الرواية الحكومية بحسب ما أوردت وكالة أنباء أسوشيتد برس.

تحديث: 23:50 ت.غ

أظهرت لقطات فيديو من بث حي للتلفزيون الفنزويلي السبت، الرئيس نيكولاس مادورو يقطع خطابا كان يلقيه في العاصمة كاراكاس بمناسبة ذكرى تأسيس الحرس الوطني.

وتظهر اللقطات مادورو وهو يصمت فجأة إثر سماع صوت انفجار قبل أن ينظر إلى الأعلى هو وزوجته سيليا فلوريس في حالة من الذعر.

ثم أظهرت اللقطات مئات من الجنود المشاركين في عرض عسكري يفرون من مكان الاحتفال وسط صرخات مذعورة، لكن التلفزيون الرسمي قطع بثه من دون تقديم أي تفسيرات.