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فيديو.. سعودية تلغي حسابها على تويتر خلال كلمتها بمؤتمر

الناشطة السعودية منال الشريف

أقدمت الناشطة السعودية منال الشريف الخميس على إغلاق حسابها الرسمي على تويتر وذلك خلال كلمة ألقتها في مؤتمر عقد بالعاصمة السويدية ستوكهولم الخميس.

وقالت الشريف إنها اتخذت قرارها هذا نتيجة أن "الأدوات التي نستخدمها في نشاطنا تستخدم الآن لإضعافنا".

وسبق للناشطة في مجال حقوق الانسان منال الشريف أن سجنت في السعودية لمدة تسعة أشهر في أيار/مايو عام 2011 بسبب نشرها على الإنترنت شريطا مصورا تظهر فيه وهي تقود سيارة.

واشتهرت الشريف التي تقيم حاليا في أستراليا بتزعمها حملة تطالب بالسماح للمرأة بقيادة السيارات في السعودية.

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