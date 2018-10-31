فيديو.. ميسي يخالف التوقعات

عاد النجم الارجنتيني ليونيل ميسي الأربعاء إلى تدريبات برشلونة بشكل أسرع مما كان متوقعا بعد أن غاب عن آخر انتصارين للفريق على إنترناسيونالي الإيطالي في دوري الأبطال وريال مدريد في الدوري المحلي.

وكان من المفترض أن يغيب المهاجم الأرجنتيني لثلاثة أسابيع بعد إصابته بكسر في عظمة في الذراع اليمنى في 20 تشرين الأول/أكتوبر خلال مباراة أمام إشبيلية لكن تقارير في إسبانيا رجحت احتمال عودة ميسي للفريق الأول بشكل أسرع مما كان متوقعا.

وسيغيب ميسي عن برشلونة في مباراة كأس ملك إسبانيا الأربعاء ومن غير المرجح أن يشارك في مواجهة بدوري الدرجة الأولى الإسباني أمام رايو فايكانو السبت.