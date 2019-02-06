مشاجرة بالأيدي في مجلس النواب الأردني

تحول مجلس النوب الأردني الأربعاء حلبة عراك بين عدد من النواب خلال جلسة رقابية، ووصل الأمر إلى اشتباك بالإيدي وتراشق بزجاجات المياه.

واحتدم العراك بين النائبين صداح الحباشنة وزيد الشوابكة خلال توجيه النائب محمد الرياطي سؤالا إلى سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة، عن مكافأة مالية تصرف لغير الموظفين، وقوطع أكثر من مرة خلال حديثه.

وقال الرياطي لوسائل إعلام محلية أن عددا من النواب قاطعوه مرارا عندما عدد أسماء بعض القضاة ضمن من يستلمون مكافأة من السلطة، ما دفع النائب الحباشنة للتدخل وانتهى الموقف إلى عراك بينه وبين النائب الشوابكة.

وانتشرت على شبكات التواصل مقاطع لما حصل في الجلسة تتضمن مواقف طريفة.

وهنا تعليق ساخر على طريقة المعلقين الرياضيين.

وأطلق أردنيون اسم "العقال الطائر" على مضمون هذه الصورة.

ولفت الانتباه هذا المصور الذي تابع عمله دون أن يتأثر بما كان يحصل من حوله.

ولا تعد هذه أول مشاجرة في مجلس النواب الأردني، إذ شهد خلال السنوات الماضية احتداما وعراكا وصل لحد استخدام سلاح داخل المجلس، ما دفع إلى تعديل النظام الداخلي في عام 2013. وأقر المجلس أيضا في 2015 مدونة سلوك للأعضاء.

وتشهد عديد من البرلمانات حول العالم احتداما في النقاش يصل إلى درجة العنف في بعض الأحيان.