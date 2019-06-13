فيديو.. أول مشاهد احتراق إحدى الناقلتين

أظهرت لقطات فيديو نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي اللحظات الأولى بعد الهجوم الذي تعرضت له ناقلتا نفط في خليج عمان.

ويظهر الفيديو ناقلة النفط "فرونت ألتير" المملوكة لمجموعة "فرونتلاين" النرويجية والنيران تتصاعد منها.

وأعلنت السلطات البحرية النروجية أن ناقلة النفط تعرضت لـ"هجوم" صباح الخميس في بحر عمان بين الإمارات وإيران، وسمعت ثلاثة انفجارات على متنها، مؤكدة عدم إصابة أي من أفراد الطاقم بجروح.

وهذا الحادث هو الثاني خلال شهر في هذا الممر البحري الاستراتيجي. ويأتي في وقت ازداد التوتر فيه بين طهران وواشنطن التي تتهم ايران بانها وراء حادث أول مشابه في ميناء الفجيرة الإماراتي في أيار/مايو.