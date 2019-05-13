فيديو يوثق الخراب بسفينة في مياه الإمارات

نشر حساب "أرورا إنتل" على تويتر، مقطع فيديو يظهر السفينة النرويجية التي تعرضت للتخريب في المياة الإقليمية الإمارتية قرب ميناء الفجيرة.

ويظهر الفيديو آثار "تخريب في الجزء السفلي من السفينة الموجودة في المياة الإقليمية الإماراتية.

وفجر الاثنين أعلنت سلطات السعودية عن تعرض ناقلتي نفط سعوديتين لـ"هجوم تخريبي" قبالة السواحل الإماراتية.

وكانت الإمارات العربية المتحدة قد أعلنت الاحد أن أربع سفن شحن تجارية من عدة جنسيات تعرضت لـ"عمليات تخريبية" في مياهها قبالة إيران، في شرق إمارة الفجيرة بدون تحديد المنفذين واصفة الحادث بانه "خطير".