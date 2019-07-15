فيديو.. قوات أميركية تطارد غواصة محملة بالمخدرات

نشر خفر السواحل الأميركي فيديو عبر صفحته على تويتر، لقواته وهي توقف غواصة محملة بنحو 8 آلاف كيلوغرام من الكوكايين أي ما يعادل 9 أطنان.

وتم إيقاف حمولة الكوكايين التي تصل قيمتها إلى 232 مليون دولار، شرق المحيط الهادئ، حيث قفز جنديان من قوات خفر السواحل على الغواصة وفتحا بابها.

ويعرف هذا النوع من الغواصات باسم "غواصات ناركو"، وتستخدم من قبل تجار ومهربي المخدرات لنقل بضاعتهم عبر الحدود.

وقد نفذت قوات خفر السواحل العملية في يوم 18 يونيو، إذ تعد الغواصة الموقوفة واحدة من 14 غواصة أخرى تم اعتراضها قبالة سواحل المكسيك وأميركا الوسطى، والجنوبية، بين مايو ويوليو هذا العام.

وقد وصل حجم المخدرات الموقوفة إلى نحو 18 ألف كيلوغرام من الكوكايين، و423 كيلوغراما من الماريغوانا، قدرت ثمنها بـ 569 مليون دولار.

وقد حضر مايك بنس نائب الرئيس دونالد ترامب، عملية تفريغ الحمولة بمدينة سان دييغو الخميس، وأشار بنس إلى أن العملية ستؤدي إلى مقاضاة 55 مهربا.