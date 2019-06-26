'تحرش وفيديو' عمرو وردة.. مغردون: لحظة ضعف

بعد تداول ناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو "فاضح" للاعب المصري عمرو وردة، واتهامات له بالتحرش بعارضة أزياء مصرية، قرر اتحاد المصري استبعاد اللاعب من المنتخب.

فتاة مكسيكية اتهمت وردة بالتحرش بها ونشرت مقاطع صوتية حول واقعة جنسية بينهما.

ووفقا لبيان الاتحاد المصري لكرة القدم، فإن رئيسه هاني أبو ريدة عقد جلسة مع الجهاز الفني بقيادة المكسيكي خافيير أجيري ليتفق الطرفان على استبعاد اللاعب من لأسباب "انضباطية".

عارضة أزياء مصرية قالت إن اللاعب وردة وثلاثة أخرين تحرشوا بها ونشرت على وسائل التواصل الاجتماعي رسائل قالت إن وردة حاول من خلالها التواصل معها.

وأثار قرار استبعاد وردة رود فعل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال حمدي جونيور إن وردة "ما أجرمش" واصفا ناشري المقاطع بـ "غاوين شهرة"

أما طلال الهضبان فاعتبر القرار قاسيا وقال "كل إنسان يمر بلحظات ضعف ومن الخطأ استبعاد وردة".

بينما انتقد آخرون تصرفات وردة وقالوا إنه "أنهى نفسه"

وبعد استبعاد وردة، سيكمل المنتخب المصري مشواره في البطولة الأفريقية التي تستضيفها مصر، بمشاركة 22 لاعبا فقط.

ومن المقرر أن تواجه مصر الكونغو الديمقراطية مساء الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الأولى.