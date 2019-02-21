فيديو.. عقرب سام على متن طائرة

ظهر عقرب سام على متن طائرة مدنية إندونيسية تابعة لشركة "Lion Air" وذلك بعد هبوطها في المطار وبدء الركاب بإنزال أمتعتهم من الدروج العلوية.​

وتحدث ركاب عن هلعهم من مشاهدة العقرب السام، ليسارعوا بالابتعاد عنه. وفشل طاقم الطائرة بالقبض على العقرب الذي اختفى عن أنظار الجميع.

وتقول سيدة إنها اكتشفت وجود العقرب الذي يبلغ طوله أكثر من عشرين سنتيمترا عندما فتحت الخزانة العلوية لأخذ حقيبتها اليدوية.

وقال ركاب ممن شاهدوا العقرب إنه من النوع السام الذي يعيش في الغابات الآسيوية.

وفي تعليقها قالت الشركة في بيان إن طائرتها من طراز بوينغ 737 كانت خضعت قبل أسبوع من الحادثة للرش بالمبيدات الحشرية، كإجراء احترازي.

وقال دانانغ ماندالا المتحدث باسم الشركة "أجرى موظفو الطاقم الأرضي والفنيون عملية بحث فورية معمقة للطائرة بعد مغادرة الركاب وإنزال الأمتعة، لكنهم لم يعثروا على أي أثر لأي حيوان".