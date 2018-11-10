سيول الأردن... عدد الوفيات يرتفع

ارتفع إلى 12 قتيلا عدد ضحايا الأمطار الغزيرة والسيول في الأردن، بينما اضطرت السلطات إلى إجلاء ما يربو على 3700 سائح من مدينة البتراء الجمعة.

وقال إياد العمرو المتحدث باسم الدفاع المدني إن "عدد ضحايا الأحوال الجوية السائدة والسيول ارتفع إلى 12 حالة وفاة بينهم أحد غطاسي كوادر الدفاع المدني".

وأضاف أن "عمليات البحث تجري عن طفلة مفقودة بعد العثور على جثة واحدة"، مشيرا إلى "مشاركة قوات مسلحة أردنية وقوات درك في عمليات البحث".

وأعلنت السلطات حالة الطوارئ في ميناء العقبة إلى الجنوب بعد أن بدأت الأمطار في الهطول بغزارة بعد الظهر.

وكانت وزيرة الإعلام الأردنية جمانة غنيمات قد قالت الجمعة إن السيول أدت إلى إغلاق طرق رئيسية في المملكة.

وذكرت أن من بين الوفيات سيدتين وطفلة في منطقة ضبعة جنوب البلاد.

وأشارت غنيمات إلى تحريك طائرة استطلاع لتمشيط المنطقة، فيما تم إجلاء 60 شخصا إلى مناطق أمنة.

ونشر العديد من مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي أشرطة مصورة لسيول داهمت مناطق عديدة في المملكة أبرزها مدينة البترا الأثرية التي شهدت هطولا غزيرا للأمطار من دون وقوع أي إصابات بشرية.

كما نشر موقع محلي مقطعا لمواطنين ينقذون عائلة علقت داخل سيارة