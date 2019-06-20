فيديو.. أول لحظات سقوط الطائرة المسيرة

نشرت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) الخميس مقطع فيديو قالت إنه يظهر اللحظات الأولى لسقوط الطائرة المسيرة التي استهدفها الحرس الثوري الإيراني فوق مياه مضيق هرمز.

وظهر في مقطع الفيديو ومدته 18 ثانية جسم يهوي من السماء والدخان يتصاعد منه.

وأعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) في وقت سابق الخميس أن الطائرة كانت على مسافة 17 ميلا من الأجواء الإيرانية، مشيرة إلى أن البحث جار لتحديد مكان حطامها.

وقال مصدر في البنتاغون لقناة "الحرة" إن الطائرة كانت في مهمة استطلاع، واصفا إسقاطها بأنه عمل استفزازي.

وشدد الرئيس دونالد ترامب الخميس في تغريدة على تويتر أن "إيران ارتكبت خطأ فادحا"، وذلك في أول رد له على إسقاط إيران طائرة مسيرة أميركية فوق مضيق هرمز.