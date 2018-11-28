فيديو.. اعتداء على سوريين في بريطانيا

أثار شريط مصور لاعتداء على قاصر سوري لاجئ في ملعب مدرسة في بريطانيا انتشر على منصات التواصل الاجتماعي حالة من الغضب الأربعاء، فيما جمع نشطاء نحو 100 ألف دولار دعما للضحية.
ويظهر الشريط الطالب السوري الذي يضع ضمادة طبية على ذراعه اليسرى وهو يتعرض للضرب على يد صبي آخر، يطرحه أرضا ويرش المياه على وجه ويقول له بحدة "سأغرقك".
وقالت الشرطة إنها تحقق في الحادث الذي وصفته بأنه "اعتداء عنصري شديد" واستجوبت طفلا عمره 16 عاما بشأن المقطع الذي حظي بأكثر من 3 ملايين مشاهدة.
وأوضحت الشرطة أن الاعتداء وقع في مدرسة "ألموندبيري" بمدينة هيدرسفيلد في شمال بريطانيا الشهر الفائت.
كما تداول البعض مقاطع أخرى لتعرض شقيقة الطفل نفسه للتنمر أيضا.
وجمعت حملة تبرعات للقاصر السوري ضحية واقعة التنمر أكثر من 75 ألف جنيه استرليني (96 ألف دولار) بعد ظهر الأربعاء.
وقال النائب عن هيدرسفيلد باري شيرمان إن الشريط كان "صادما للغاية".
وكتب على تويتر "ندعم الأسرة منذ تم لفت انتباهنا للواقعة".
وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن صفحة المشتبه به على فيسبوك تتضمن مشاركته منشورات عديدة من صفحة القيادي اليميني المتطرف تومي روبنسون.