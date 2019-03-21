فيديو.. إنقاذ أطفال من نافذة منزل يحترق

نشر قسم شرطة مدينة دي موين بولاية آيوا الأميركية شريطا يظهر بطولة رجال الشرطة وهم يتلقفون أطفالا ألقت بهم والدتهم من نافذة منزلها بينما كانت تلتهمه النيران.

وأشاد القسم ببطولة أربعة من عناصره وسرعة تفكيرهم، بعدما طلبوا من الأم أن تلقي بأطفالها من نافذة الشقة الواقعة في الطابق الثالث، بينما كانت النيران تشتعل في أرجائها.

ونجح الضباط الأربعة في إنقاذ العائلة المكونة من الأم وثلاثة أطفال دون الثالثة من العمر.

وقال قسم الشرطة إن رجاله هرعوا إلى المكان لمساعدة قسم الإطفاء في المدينة على التعامل مع الحريق، ويسمع في الشريط قول أحد الشرطيين للأم أثناء عملية الإنقاذ "ألقي بهم إلى الأسفل وأنا ألتقطهم".

وبعد إنقاذ الأطفال الثلاثة طلب أحد الشرطيين من الأم البقاء قرب حافة النافذة، "علينا إحضار سلم إلى هنا بسرعة، لقد أنقذنا الأطفال"، يصرخ أحد رجال الشرطة.

الوالدة أوشينا هاريسون أشادت في مقابلة مع قناة تلفزيونية محلية ببطولة رجال الشرطة وأضافت "لا أستطيع شكرهم بما يكفي، لقد أنقذوا كل عالمي، وأنا مدينة لهم".