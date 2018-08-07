فيديو.. إسرائيل تقصف مواقع تابعة لحماس في غزة

أفاد مراسل "الحرة" في القدس بوقوع إطلاق نار من غزة على قوة عسكرية إسرائيلية وبأن الجيش الاسرائيلي قصف مواقع لحماس.

ونشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي فيديو في تغريدة على تويتر لعملية القصف وما سبقها من إطلاق نار من غزة.

وأعلنت حماس مقتل اثنين من عناصرها في الغارة، فيما أكدت وزارة الصحة في غزة الثلاثاء أن عنصرين من الجناح العسكري لحركة حماس قتلا في الغارة.

وقالت الوزارة "وصل إلى المستشفى الأندونيسي في شمال قطاع غزة قتيلان عبارة عن أشلاء".

وأفادت مراسلة الحرة في غزة بمقتل فلسطينيين من كتائب القسام إثر قصف إسرائيلي استهدف موقعا للتدريب شمالي قطاع غزة صباح الثلاثاء.