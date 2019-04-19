فيديو.. أول ضابطة حفظ سلام مصرية

نشر موقع الأمم المتحدة مقطع فيديو ظهرت فيه الضابطة المصرية شريهان أبو الخير التي تعمل ضمن بعثة حفظ ‏السلام في جمهورية الكونغو الديمقراطية "مونوسكو".

وأبو الخير هي أول ضابطة مصرية تعمل في بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، ويتركز عملها الحالي على تنسيق الشؤون المدنية - العسكرية في الكونغو الديمقراطية.

ووفقا للخارجية المصرية هناك نحو ثلاثة آلاف من الرجال والنساء المصريين يشاركون ضمن قوات حفظ السلام في دول إفريقية.

وبحسب بيانات الأمم المتحدة، تمثل النساء 21 في المئة من أفراد بعثات ‏حفظ السلام، الذين يبلغ عددهم أكثر من 100 ألف يعملون في 14 ‏بعثة بمختلف أنحاء العالم.