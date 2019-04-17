فيتو رئاسي ضد قرار الكونغرس حول السعودية

استخدم الرئيس دونالد ترامب الثلاثاء حق النقض "فيتو" ضد قرار الكونغرس وقف الدعم الأميركي للسعودية في حرب اليمن.

وقال ترامب إن قرار الكونغرس بشأن وقف مشاركة الولايات المتحدة في حرب اليمن "محاولة غير ضرورية وخطيرة لإضعاف سلطاتي الدستورية".

وأضاف أن القرار "يعرض حياة المواطنين الأميركيين وأفراد القوات المسلحة الشجعان للخطر، سواء اليوم أو في المستقبل".

وكان الكونغرس قد وافق على القرار الذي يحض الرئيس الأميركي على وقف أي دعم عسكري أميركي للتحالف الذي تقوده السعودية في اليمن.

وصوت مجلس النواب الذي يهيمن عليه الديمقراطيون، بغالبية 274 صوتا مقابل 175 لصالح النص الذي سبق أن وافق عليه مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون.

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