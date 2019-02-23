فيتنام: كيم سيصل خلال أيام

قالت وزارة الخارجية الفيتنامية السبت إن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون سيقوم بزيارة رسمية للبلاد "خلال أيام"، وذلك فيما يستعد البلد الآسيوي لاستضافة قمة كيم مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب هذا الأسبوع في العاصمة هانوي.

وجاء في بيان للوزارة أن كيم سيزور فيتنام تلبية لدعوة من نجوين بو ترونغ رئيس البلاد والأمين العام للحزب الشيوعي الحاكم، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.

وستعقد القمة بين الرئيس ترامب وكيم يومي 27 و28 شباط/ فبراير وتأتي عقب الاجتماع التاريخي للزعيمين في سنغافورة في حزيران/ يونيو الماضي.

ولم تؤكد بعد وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية زيارة كيم لفيتنام ولا قمته مع ترامب.

وذكرت وسائل الإعلام الرسمية أن فيتنام ستحظر المرور على طريق من المتوقع أن يسلكه كيم ليصل إلى هانوي قادما من محطة للقطارات على الحدود الصينية.

لكن مصدرا على اطلاع مباشر بالأمر قال إن فيتنام تعد أيضا خطة لاستقبال كيم في حال وصوله جوا إليها.