فوكس نيوز تدعم سي أن أن ضد البيت الأبيض

أعلنت شبكة "فوكس نيوز" الأربعاء انضمامها إلى الدعوى القضائية التي رفعتها شبكة "سي أن أن" ضد البيت الأبيض على خلفية سحب بطاقة اعتماد مراسلها جيم أكوستا.

وقالت "فوكس نيوز" في بيان إن بطاقات الاعتماد التي يمنحها جهاز الخدمة السرية للصحافيين بهدف تغطية أحداث البيت الأبيض لا ينبغي أن توظف كسلاح لمعاقبتهم.

وعلق البيت الأبيض الأسبوع الماضي تصريح التغطية الصحافية من داخل البيت الأبيض لأكوستا بعد دخوله في سجال حاد مع الرئيس ترامب خلال مؤتمر صحافي عقده الأخير الأربعاء الماضي.

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وأوضحت "فوكس نيوز" في بيان نشرته على موقعها أنها "تدعم سي أن أن في مسعاها القانوني لاستعادة التصريح الصحافي لمراسلها. نعتزم رفع دعوى قضائية مساندة".