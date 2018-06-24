كأس العالم.. فوز عريض للأسود الثلاثة على بنما

حقق المنتخب الإنكليزي لكرة القدم فوزا عريضا على منتخب بنما 6-1 الأحد ضمن الجولة الثانية لكأس العالم 2018 في روسيا، ليضمن والمنتخب البلجيكي بطاقتي التأهل للدور ثمن النهائي عن المجموعة السابعة.

وفي مباراة بمدينة نيجني نوفغورود الروسية، تفوق منتخب "الأسود الثلاثة" على نظيره البنمي المشارك للمرة الأولى، عبر "هاتريك" للقائد هاري كاين (بينها ركلتا جزاء) وهدفين لمدافعه جون ستونز وهدف لجيسي لينغارد، مقابل هدف بنمي للبديل فيليبي بالوي.

وضمنت انكلترا العبور إلى الدور المقبل برفقة بلجيكا بعد فوز كل منهما في الجولتين الأوليين، بينما خرجت تونس وبنما رسميا من المنافسة.