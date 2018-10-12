فوز ثان لبلجيكا في أمم أوروبا

حقق المنتخب البلجيكي الجمعة فوزه الثاني في منافسات المجموعة الثانية من المستوى الأول لدوري الأمم الأوروبية في كرة القدم، وجاء على حساب ضيفه السويسري بهدفين لهدف في بروكسل.

وكان المنتخب البلجيكي الذي حقق المركز الثالث في مونديال روسيا هذا الصيف، حقق فوزا كبيرا في الجولة الأولى خارج قواعده على آيسلندا بثلاثية نظيفة، ثم خرج الجمعة منتصرا من مواجهته الرسمية الأولى ضد سويسرا منذ تصفيات مونديال 1990 بفضل مهاجم مانشستر يونايتد الإنكليزي روميلو لوكاكو.

وسجل لوكاكو هدفي بلجيكا، رافعا رصيده إلى 45 هدفا دوليا ورصيد "الشياطين الحمر" إلى ست نقاط في صدارة المجموعة، مقابل ثلاث لسويسرا حصلت عليها من فوزها الكاسح على آيسلندا بستة أهداف نظيفة في الجولة الأولى.

وتخوض بلجيكا، متصدرة التصنيف الدولي حاليا، مباراة ودية الثلاثاء المقبل ضد هولندا، بانتظار مباراتها الثالثة في دوري الأمم ضد آيسلندا في 15 تشرين الثاني/نوفمبر.