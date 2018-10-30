فوتيل: السعودية شريك أساسي ومهم لاستقرار الشرق الأوسط

قال قائد القيادة الوسطى الأميركية (سنتكوم) جوزيف فوتيل إن السعودية "شريك أساسي ومهم" في استقرار منطقة الشرق الأوسط، وذلك على خلفية انتقادات للمملكة الخليجية حول مقتل الصحافي السعودي البارز جمال خاشقجي والحرب التي تخوضها في اليمن.

وأوضح فوتيل في تصريحات نشرت الثلاثاء لموقع "ديفانس وان" المختص بالشؤون العسكرية، أنه "بالطبع نحن على دراية ببعض المخاوف حول الطريقة التي ينفذ بها التحالف بقيادة السعودية عملياته في اليمن"، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة ستستمر في العمل مع السعودية لتطوير أدائها عبر مشاركة الخبرات.

وأضاف فوتيل الاثنين وهو متجه إلى أفغانستان، أنه لم يتلق أي تعليمات من الإدارة الأميركية حول تغيير في العلاقات العسكرية بين واشنطن والرياض.

وأضاف القائد العسكري الأميركي أن "السعودية دولة شديدة التأثير وقائد مهم للعالم العربي وفي المنطقة... الدولة التي تلعب هذا الدور في المنقطة دولة مهمة بالنسبة لنا لأنها تسهم في المصالح التي لدينا هناك ومنها مكافحة الإرهاب ومنعه من الوصول إلى شواطئنا وكذلك دعم الاستقرار في المنطقة ودعم حرية الملاحة".

وقال فوتيل: "من وجهة نظر أمنية، أعتقد أنه دائما من الأفضل أن نكون منخرطين (في المنطقة) ... وأعتقد أن هذا ما نفعله".

وكان مشرعون جمهوريون وديمقراطيون بالكونغرس قد طالبوا وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو بتقديم مزيد من التوضيحات حول دعم الولايات المتحدة للسعودية والإمارات في الحرب ضد الحوثيين في اليمن، بعد أيام على مقتل خاشقجي داخل سفارة بلاده في اسطنبول مطلع الشهر الجاري.

وأثار مقتل الصحافي انتقادات واسعة من المجتمع الدولي للمملكة وأعاد فتح ملف اتهامات تواجه التحالف في اليمن بارتكاب انتهاكات ضد مدنيين.

وأوضح الجنرال الأميركي أنه يتفهم مخاوف بعض أعضاء الكونغرس التي عبروا عنها تجاه الحملة التي يقودها التحالف في المين، مشيرا إلى أنه "أمر طبيعي وسيكون جزءا من الجدال الدائر حول سياسة (الولايات المتحدة) حول هذا الموضوع. بالنسبة لنا، أنا أنفذ الجزء العسكري من سياسة الرئيس وإذا تغيرت هذه السياسة سنغير نحن (سياستنا) ونستجيب لذلك".