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فوائد جديدة للقهوة الداكنة

آلة عمل القهوة

كشفت نتائج دراسة كندية حديثة أن القهوة، خاصة الداكنة، تحتوي على مركبات كيميائية تقي من الإصابة بمرضي ألزهايمر وباركنسون.

ووجد الباحثون أن مركبات كيميائية تنتج خلال عملية تحميص البن تمنع نمو بروتينات مرتبطة بأمراض الدماغ.

واكتشفت الدراسة أن القهوة الداكنة، التي تأتي نتيجة زيادة عملية التحميص، تحتوي على عدد أكبر من هذه المركبات، وكذلك قهوة "إسبرسو" المركزة.

وأشارت الدراسة التي نشرت في دورية Frontiers in Neuroscience الطبية أن هذه المركبات تساعد على تقليل تراكم بروتيني "إميلويد بيتا" و "تو" في الدماغ المرتبطين بظهور وتطور مرض الزهايمر.

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