فنزويلا.. ما قصة سيلفي غوايدو؟

"حرية حرية" هتاف أطلقه مناصرو الرئيس الفنزويلي المؤقت خوان غوايدو في ثالث تظاهرة يدعو إليها في كاراكاس بعد التطورات الأخيرة التي شهدتها البلاد.

غوايدو دعا الفنزويليين للنزول إلى الشارع من أجل تكريم 40 شخصا قتلوا خلال مسيرات معارضة للحكومة.

وخلال التجمع حمل غوايدو هاتفه والتقط صورة سيلفي مع المتظاهرين قائلا " أخذت هذه الصورة اليوم، لأظهر للعالم وجوه الأمل والاعتقاد بأنفسنا مرة أخرى.

يقول غوايدو في التغريدة التي نشر فيها الصورة "على الرغم من صعوبة وحقيقة أننا نمر بأزمة عميقة، فإننا لا نستسلم". وأضاف "سنستمر في الشارع!".