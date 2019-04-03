فنزويلا..ماذا بعد رفع الحصانه عن غوايدو؟

يتساءل كثيرون عما ستؤول إليه الأوضاع في فنزويلا، وعن مصير الرئيس المؤقت خوان غوايدو بعد قرار المحكمة العليا رفع الحصانة عنه، في بلد لا يزال يعاني من أزمات كبيرة مع تعنت الرئيس المطعون في شرعيته نيكولاس مادورو.

وتشهد فنزويلا أزمة اقتصادية وسياسية حادة تسببت في استياء شعبي كبير استغله غوايدو في خاتمه المطاف لتنصيب نفسه رئيسا مؤقتا، بعد رفض مادورو دعوات التنحي.

وقد لاقت خطوة غوايدو الدعم والاعتراف من أكثر من 50 بلدا على رأسها الولايات المتحدة.

تحدى غوايدو قرارا بحظر خروجه، فتوجه بمساعدة منشقين من الجيش، إلى عدة دول، وأجرى اتصالات رفيعة المستوى مع مسؤوليها من أجل تأمين دعم سياسي وإنساني لشعب يفتقر إلى أبسط المقومات.

بعد عودته من الخارج، جردت الجمعية التأسيسية، المؤيدة لمادورو، غوايدو من حصانته بسبب "انتهاكه" المفترض للدستور، عندما أعلن نفسه رئيسا مؤقتا في كانون الثاني/يناير الماضي.

وقال وزير الخارجية الفنزويلي خورخي أرياسا إن غوايدو "خرق أهم جزء في الدستور، لذلك ينبغي على القضاء التعامل مع من ينتهكون القانون الفنزويلي".

وفي تصريحات لـ "موقع الحرة"يرى المحلل الأميركي مايك بيري أن رفع الحصانة عن غوايدو هو "تمهيد لاعتقاله".

غوايدو نفسه لم يخف خشيته من أن يتم اعتقاله في الأيام المقبلة، بعد رفع الحصانة البرلمانيّة عنه. وقال ردا على أسئلة صحافيين "يمكنهم (النظام) أن يحاولوا خطفي".

وأضاف المعارض البالغ من العمر 35 عاما والذي لا يعترف بقرار المحكمة العليا "تعلمون كيف يتصرف النظام."

ونقلت تقارير صحافية أميركية عن الصحافي الفنزويلي أليكس "لبلدي تفضيل تاريخي للسلطات الاستبدادية على الطراز العسكري، لكن غوايدو أعاد للفنزويليين العاديين إيمانا مفقودا منذ فترة طويلة... كان مقدمة لتغيير حقيقي في البلاد" لكنه أضاف أن غوايدو "ما كان ينبغي له أن يغادر البلاد ويعتمد على الدعم الدولي. المعركة هنا في كاراكاس. ... بعد عودته لا مفر من الاعتقال، وربما الأسوأ".

وكانت الولايات المتحدة حذرت مرارا من "رد سريع" على أي تهديدات لغوايدو الذي تعتبره الرئيس الشرعي لفنزويلا.

ولا تزال فنزويلا غارقة في أزمات معيشية ونقص حاد في الخدمات خاصة في قطاع الطاقة والكهرباء.

و نزل عدد كبير من الفنزويليين إلى الشارع، متحدّين قمع الشرطة ومجموعات مسلحة قريبة من الحكم للتعبير عن غضبهم.

فيما أعلنت السلطات خطة لتقنين الكهرباء لمدة 30 يوما، وتعليق الدراسة في المدارس وخفض ساعات دوام العمل.

ويرى الخبير الأميركي مايك بيري أن "ما يجري من تطورات في فنزويلا ينذر بمزيد من التدهور في الأوضاع.. سياسيا واقتصاديا".

رغم ذلك، ترى شريحة من الفنزوليين أن غوايدو لا يزال هو المخرج من هذه الأزمات، وفق سيدة فنزويلية، أضافت أن غوايدو "جعل العالم كله يستمع إلينا، والآن لم يعد لمادورو مكان يذهب إليه، ولا خيار له سوى التنحي."

وحسب مقال بموقع "وورلد فيو" الإلكتروني فإن أي اعتقال لغوايدو من شأنه "تأجيج مظاهرات أكبر في جميع أنحاء فنزويلا، على المدى القصير".

ولم يستبعد المقال أن تؤدي تلك الخطوة إلى "التعجيل بإحداث انقسامات في الجيش للإطاحة بحكومة مادورو".

ويتردد أن غايدو يعمل على وضع خطة لإقناع الجيش بإبعاد مادورو قسرا".

لكن الخبير الأميركي مايك بيري استبعد أي "تدخل عسكري مباشر" للولايات المتحدة في فنزويلا. واتفق مع مقال وورلد فيو على أن الأمر "سيقتصر على فرض عقوبات أشد خاصة على قطاع الطاقة، المصدر الرئيسي لفنزويلا".