فنزويلا.. فيتو روسي صيني ضد المساعدات

صوتت روسيا والصين بالفيتو ضد مشروع قرار أميركي في مجلس الأمن يدعو الى إجراء انتخابات بإشراف دولي في فنزويلا والى إدخال المساعدات الى البلاد.

وحصل المشروع الأميركي على دعم تسع دول، وصوتت ضده ثلاث دول هي روسيا والصين وجنوب إفريقيا وامتنعت ثلاث دول عن التصويت.

وينتظر أن تطرح روسيا مشروع قرار مضاد على التصويت بعد قليل، لكنه لا يتوقع أن يحصل على دعم الأغلبية البسيطة في مجلس الأمن. ويدعو المشروع الروسي إلى إجراء حوار داخلي في فنزويلا وفق الدستور وعدم إدخال أي مساعدات إلا بطلب وموافقة الحكومة في كاراكاس.

ولاحقا، فشلت روسيا في تمرير مشروع قرار حول فنزويلا.