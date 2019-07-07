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فنزويلا.. جولة مفاوضات بين المعارضة والحكومة

زعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو

أعلن زعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو الأحد استئناف الحوار المعلق بين المعارضة وحكومة نيكولاس مادورو في بربادوس، بدون تحديد موعد لذلك.

وقال غوايدو الذي اعترفت به نحو 50 دولة رئيسا انتقاليا لفنزويلا، إن هذا الاجتماع مع "ممثلين عن النظام الغاصب" في الجزيرة الكاريبية يفترض أن يتيح "إجراء مفاوضات من أجل الخروج من الديكتاتورية".

وعقدت جولتان من المحادثات في أوسلو في مايو بين مندوبي المعارضة الفنزويلية والمعسكر الرئاسي، من دون أن تسفرا عن نتائج ملموسة.

وكان غوايدو قد قال لأنصاره خلال العيد الوطني الفنزويلي الجمعة "لا تستسلموا! سنبلغ هدفنا! كونوا على يقين، سننجح".

وتظاهر الجمعة آلاف الأشخاص ضد مادورو.

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