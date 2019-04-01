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المحكمة العليا الفنزويلية تطلب رفع الحصانة عن غوايدو

الرئيس الفنزويلي المؤقت خوان غوايدو أمام مبنى البرلمان

طلبت المحكمة العليا الفنزويلية الاثنين من الجمعية التأسيسية المكونة حصرا من أنصار الرئيس المطعون بشرعيته نيكولاس مادورو، رفع الحصانة البرلمانية عن زعيم المعارضة خوان غوايدو الذي اعترفت به نحو 50 دولة رئيسا انتقاليا للبلاد.

وأعطت أعلى سلطة قضائية في البلاد "أمرا بتسليم قرارها هذا إلى رئيس الجمعية الوطنية التأسيسية من أجل رفع الحصانة البرلمانية" عن غوايدو.

وغوايدو متهم بعدم الامتثال لقرار يُحظّر مغادرته البلاد. وتحدى المعارض البالغ من العمر 35 عاما ذلك الحظر، وأجرى جولة بدأها في أواخر شباط/فبراير واستمرت حتى أوائل آذار/مارس شملت كلا من كولومبيا والبرازيل وباراغواي والأرجنتين والإكوادور.

وتأتي خطوة المحكمة العليا في وقت يتنازع فيه مادورو وغوايدو، منذ بداية العام، على السلطة في هذا البلد النفطي.

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